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Мария Дорофеева

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Место рождения

д.Аниски Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1858

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1858

Отец: Дорофей Васильев

Мать: ?

д.Аниски Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
06.11.1877

Муж: Семён Васильев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
20.12.1879

Дочь: Анастасия Семёнова

Отец ребёнка: Семён Васильев

Титы, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1880

Сын: Косьма Семёнов

Отец ребёнка: Семён Васильев

Титы, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1881

Дочь: Александра Семёнова

Отец ребёнка: Семён Васильев

Титы, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
08.12.1883

Дочь: Анастасия Семёнова

Отец ребёнка: Семён Васильев

Титы, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
30.12.1885

Сын: Василий Семёнов

Отец ребёнка: Семён Васильев

Титы, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
08.01.1888

Дочь: Татьяна Семёнова

Отец ребёнка: Семён Васильев

Титы, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
21.04.1890

Дочь: Пелагея Семёнова

Отец ребёнка: Семён Васильев

Титы, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1891

Сын: Василий Семёнов

Отец ребёнка: Семён Васильев

Рождение ребёнка
21.08.1892

Дочь: Наталия Семёнова

Отец ребёнка: Семён Васильев

Титы, Дубровская волость, Поречский уезд
Смерть
Неизвестно
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