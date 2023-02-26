Мария Дорофеева
Место рожденияд.Аниски Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1858
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Рождение
1858
Отец: Дорофей Васильев
Мать: ?
д.Аниски Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
06.11.1877
Муж: Семён Васильев
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
20.12.1879
Дочь: Анастасия Семёнова
Отец ребёнка: Семён Васильев
Рождение ребёнка
1880
Сын: Косьма Семёнов
Отец ребёнка: Семён Васильев
Рождение ребёнка
1881
Дочь: Александра Семёнова
Отец ребёнка: Семён Васильев
Рождение ребёнка
08.12.1883
Дочь: Анастасия Семёнова
Отец ребёнка: Семён Васильев
Рождение ребёнка
30.12.1885
Сын: Василий Семёнов
Отец ребёнка: Семён Васильев
Рождение ребёнка
08.01.1888
Дочь: Татьяна Семёнова
Отец ребёнка: Семён Васильев
Рождение ребёнка
21.04.1890
Дочь: Пелагея Семёнова
Отец ребёнка: Семён Васильев
Рождение ребёнка
1891
Сын: Василий Семёнов
Отец ребёнка: Семён Васильев
Рождение ребёнка
21.08.1892
Дочь: Наталия Семёнова
Отец ребёнка: Семён Васильев
Смерть
Неизвестно