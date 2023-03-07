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Косьма Семёнов

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Место рождения

Титы, Дубровская волость, Поречский уезд

Дата рождения

1880

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880

Отец: Семён Васильев

Мать: Мария Дорофеева

Титы, Дубровская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
31.01.1899

Жена: Анна (Косьмина)

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
27.06.1900

Сын: Пётр Косьмин

Мать ребёнка: Анна (Косьмина)

Титы, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
21.01.1902

Дочь: Мария Косьмина

Мать ребёнка: Анна (Косьмина)

Титы, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
14.12.1902

Сын: Павел Косьмин

Мать ребёнка: Анна (Косьмина)

Титы, Дубровская волость, Поречский уезд
Смерть
Неизвестно
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