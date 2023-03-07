Косьма Семёнов
Место рождения
Дата рождения1880
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880
Отец: Семён Васильев
Мать: Мария Дорофеева
Бракосочетание
31.01.1899
Жена: Анна (Косьмина)
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
27.06.1900
Сын: Пётр Косьмин
Мать ребёнка: Анна (Косьмина)
Рождение ребёнка
21.01.1902
Дочь: Мария Косьмина
Мать ребёнка: Анна (Косьмина)
Рождение ребёнка
14.12.1902
Сын: Павел Косьмин
Мать ребёнка: Анна (Косьмина)
Смерть
Неизвестно