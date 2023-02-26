Анна (Косьмина)
Место рожденияд.Гордейки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1880
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880
Отец: Илларион Захаров
Мать: не указана
д.Гордейки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
31.01.1899
Муж: Косьма Семёнов
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
27.06.1900
Сын: Пётр Косьмин
Отец ребёнка: Косьма Семёнов
Рождение ребёнка
21.01.1902
Дочь: Мария Косьмина
Отец ребёнка: Косьма Семёнов
Рождение ребёнка
14.12.1902
Сын: Павел Косьмин
Отец ребёнка: Косьма Семёнов
Смерть
Неизвестно