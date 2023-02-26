Анна (Косьмина) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анна (Косьмина)

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Место рождения

д.Гордейки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1880

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

1880 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880

Отец: Илларион Захаров

Мать: не указана

д.Гордейки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
31.01.1899

Муж: Косьма Семёнов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
27.06.1900

Сын: Пётр Косьмин

Отец ребёнка: Косьма Семёнов

Титы, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
21.01.1902

Дочь: Мария Косьмина

Отец ребёнка: Косьма Семёнов

Титы, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
14.12.1902

Сын: Павел Косьмин

Отец ребёнка: Косьма Семёнов

Титы, Дубровская волость, Поречский уезд
Смерть
Неизвестно
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