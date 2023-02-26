Дорофей Васильев
Место рожденияд.Аниськи Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рожденияДо 1833
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1833
Отец: не указан
Мать: не указана
д.Аниськи Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1851
Сын: Василий Дорофеев
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1858
Дочь: Мария Дорофеева
Мать ребёнка: ?
д.Аниски Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно