Дорофей Васильев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДорофей Васильев

Дорофей Васильев

avatar

Место рождения

д.Аниськи Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

До 1833

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1833

Отец: не указан

Мать: не указана

д.Аниськи Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1851

Сын: Василий Дорофеев

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
1858

Дочь: Мария Дорофеева

Мать ребёнка: ?

д.Аниски Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close