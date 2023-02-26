Пелагея Ильина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПелагея Ильина

Пелагея Ильина

avatar

Место рождения

д.Кислая Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

09.10.1838

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.10.1838

Отец: Кислаков Илья Марков

Мать: Кислакова Дария (Ермолаева)

д.Кислая Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
28.10.1857

Муж: Кулевич Ефимий Карпов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
08.01.1861

Дочь: Домника Ефимова

Отец ребёнка: Кулевич Ефимий Карпов

д.Тимошаты Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
07.08.1871

Сын: Сергей (по крёстному)

Отец ребёнка: не указан

Гуслевицы, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
19.07.1873

Сын: Илья Ефимов

Отец ребёнка: Кулевич Ефимий Карпов

Гуслевицы, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
24.05.1875

Сын: Иоанн Ефимов

Отец ребёнка: Кулевич Ефимий Карпов

Гуслевицы, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
17.11.1879

Дочь: Анна Ефимова

Отец ребёнка: Кулевич Ефимий Карпов

д.Тимошаты Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
14.07.1884

Сын: Владимир Ефимов

Отец ребёнка: Кулевич Ефимий Карпов

Гуслевицы, Дубровская волость, Поречский уезд
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close