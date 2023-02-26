Пелагея Ильина
Место рожденияд.Кислая Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения09.10.1838
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.10.1838
Отец: Кислаков Илья Марков
д.Кислая Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
28.10.1857
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
08.01.1861
Дочь: Домника Ефимова
Отец ребёнка: Кулевич Ефимий Карпов
д.Тимошаты Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
07.08.1871
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
19.07.1873
Сын: Илья Ефимов
Отец ребёнка: Кулевич Ефимий Карпов
Рождение ребёнка
24.05.1875
Сын: Иоанн Ефимов
Отец ребёнка: Кулевич Ефимий Карпов
Рождение ребёнка
17.11.1879
Дочь: Анна Ефимова
Отец ребёнка: Кулевич Ефимий Карпов
д.Тимошаты Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
14.07.1884
Сын: Владимир Ефимов
Отец ребёнка: Кулевич Ефимий Карпов
Смерть
Неизвестно