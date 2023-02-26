Кислакова Дария (Ермолаева)
Место рожденияНе указано
Дата рождения1811
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
05.07.1833
Дочь: Марфа Ильина
Отец ребёнка: Кислаков Илья Марков
д.Кислая Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
09.10.1838
Дочь: Пелагея Ильина
Отец ребёнка: Кислаков Илья Марков
д.Кислая Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1843
Дочь: Сухорученкова Акилина Ильина
Отец ребёнка: Кислаков Илья Марков
д.Кислая Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Кислаков Илья Марков
Смерть
Неизвестно