Кислакова Дария (Ермолаева) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кислакова Дария (Ермолаева)

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1811

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811

Отец: ?

Мать: ?

Рождение ребёнка
05.07.1833

Дочь: Марфа Ильина

Отец ребёнка: Кислаков Илья Марков

д.Кислая Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
09.10.1838

Дочь: Пелагея Ильина

Отец ребёнка: Кислаков Илья Марков

д.Кислая Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1843

Дочь: Сухорученкова Акилина Ильина

Отец ребёнка: Кислаков Илья Марков

д.Кислая Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кислаков Илья Марков

Смерть
Неизвестно
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