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Устина Ефимова

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Место рождения

д.Тимошаты Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1863

Дата смерти

12.11.1900

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1863

Отец: Ефим

Мать: не указана

д.Тимошаты Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
04.07.1882

Муж: Порфирий (Парфен) (по крёстному)

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
25.01.1885

Дочь: Мария Порфириева

Отец ребёнка: Порфирий (Парфен) (по крёстному)

Гуслевицы, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
18.07.1886

Сын: Семён Порфириев

Отец ребёнка: Порфирий (Парфен) (по крёстному)

Гуслевицы, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
21.09.1887

Дочь: Фёкла Порфириева

Отец ребёнка: Порфирий (Парфен) (по крёстному)

Гуслевицы, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
19.10.1890

Дочь: Елизавета Парфенова

Отец ребёнка: Порфирий (Парфен) (по крёстному)

Гуслевицы, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
16.12.1891

Дочь: Анастасия Порфириева

Отец ребёнка: Порфирий (Парфен) (по крёстному)

Гуслевицы, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
24.04.1894

Дочь: Александра Порфириева

Отец ребёнка: Порфирий (Парфен) (по крёстному)

Гуслевицы, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
05.06.1895

Дочь: Марфа Порфириева

Отец ребёнка: Порфирий (Парфен) (по крёстному)

Гуслевицы, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
29.06.1898

Дочь: Анна Порфириева

Отец ребёнка: Порфирий (Парфен) (по крёстному)

Гуслевицы, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
10.10.1899

Дочь: Пелагея (Парфенова)

Отец ребёнка: Порфирий (Парфен) (по крёстному)

Гуслевицы, Дубровская волость, Поречский уезд
Смерть
12.11.1900
Гуслевицы, Дубровская волость, Поречский уезд
Причина смерти: от тифа
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