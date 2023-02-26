Устина Ефимова
Место рожденияд.Тимошаты Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1863
Дата смерти12.11.1900
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1863
Отец: Ефим
Мать: не указана
д.Тимошаты Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
04.07.1882
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
25.01.1885
Дочь: Мария Порфириева
Отец ребёнка: Порфирий (Парфен) (по крёстному)
Рождение ребёнка
18.07.1886
Сын: Семён Порфириев
Отец ребёнка: Порфирий (Парфен) (по крёстному)
Рождение ребёнка
21.09.1887
Дочь: Фёкла Порфириева
Отец ребёнка: Порфирий (Парфен) (по крёстному)
Рождение ребёнка
19.10.1890
Дочь: Елизавета Парфенова
Отец ребёнка: Порфирий (Парфен) (по крёстному)
Рождение ребёнка
16.12.1891
Дочь: Анастасия Порфириева
Отец ребёнка: Порфирий (Парфен) (по крёстному)
Рождение ребёнка
24.04.1894
Дочь: Александра Порфириева
Отец ребёнка: Порфирий (Парфен) (по крёстному)
Рождение ребёнка
05.06.1895
Дочь: Марфа Порфириева
Отец ребёнка: Порфирий (Парфен) (по крёстному)
Рождение ребёнка
29.06.1898
Дочь: Анна Порфириева
Отец ребёнка: Порфирий (Парфен) (по крёстному)
Рождение ребёнка
10.10.1899
Дочь: Пелагея (Парфенова)
Отец ребёнка: Порфирий (Парфен) (по крёстному)
Смерть
12.11.1900
Причина смерти: от тифа