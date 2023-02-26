Лобанов Филипп Петров
Место рожденияд.Трубки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения10.10.1872
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.10.1872
д.Трубки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
27.01.1892
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречье
Рождение ребёнка
06.01.1896
Мать ребёнка: Лобанова Александра Иванова
д.Трубки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
28.05.1897
Дочь: Стучинина Мария Филиппова
Мать ребёнка: Лобанова Александра Иванова
д.Трубки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
29.01.1900
Дочь: Анна Филиппова
Мать ребёнка: Лобанова Александра Иванова
д.Трубки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
19.02.1903
Дочь: Ефросиния Филиппова
Мать ребёнка: Лобанова Александра Иванова
д.Трубки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
13.01.1907
Мать ребёнка: Лобанова Александра Иванова
д.Трубки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
15.10.1909
Дочь: Параскева Филиппова
Мать ребёнка: Лобанова Александра Иванова
д.Трубки ( Сутоки ) Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
18.02.1914
Мать ребёнка: Лобанова Александра Иванова
д.Трубки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно