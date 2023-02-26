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Лобанов Филипп Петров

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Место рождения

д.Трубки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

10.10.1872

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.10.1872

Отец: Шабрыкин Пётр (Лаврентиев)

Мать: Шабрыкина Екатерина Устинова

д.Трубки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
27.01.1892

Жена: Лобанова Александра Иванова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречье
Рождение ребёнка
06.01.1896

Сын: Лобанов Георгий Филиппов

Мать ребёнка: Лобанова Александра Иванова

д.Трубки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
28.05.1897

Дочь: Стучинина Мария Филиппова

Мать ребёнка: Лобанова Александра Иванова

д.Трубки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
29.01.1900

Дочь: Анна Филиппова

Мать ребёнка: Лобанова Александра Иванова

д.Трубки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
19.02.1903

Дочь: Ефросиния Филиппова

Мать ребёнка: Лобанова Александра Иванова

д.Трубки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
13.01.1907

Сын: Лобанов Павел Филиппов

Мать ребёнка: Лобанова Александра Иванова

д.Трубки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
15.10.1909

Дочь: Параскева Филиппова

Мать ребёнка: Лобанова Александра Иванова

д.Трубки ( Сутоки ) Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
18.02.1914

Сын: Лобанов Максим Филиппов

Мать ребёнка: Лобанова Александра Иванова

д.Трубки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно
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