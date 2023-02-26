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(Лобанова) Параскева Филиппова

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Место рождения

д.Трубки ( Сутоки ) Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

15.10.1909

Дата смерти

26.05.1910

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.10.1909

Отец: Лобанов Филипп Петров

Мать: Лобанова Александра Иванова

д.Трубки ( Сутоки ) Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
26.05.1910
д.Сутоки ( Трубки ) Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Причина смерти: от натуральной
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