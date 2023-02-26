(Лобанова) Параскева Филиппова
Место рожденияд.Трубки ( Сутоки ) Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения15.10.1909
Дата смерти26.05.1910
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.10.1909
Отец: Лобанов Филипп Петров
д.Трубки ( Сутоки ) Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
26.05.1910
д.Сутоки ( Трубки ) Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Причина смерти: от натуральной