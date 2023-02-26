Стучинина (Лобанова) Мария Филиппова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Стучинина (Лобанова) Мария Филиппова

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Место рождения

д.Трубки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

28.05.1897

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.05.1897

Отец: Лобанов Филипп Петров

Мать: Лобанова Александра Иванова

д.Трубки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
29.04.1913

Муж: Стучинин Трифон (Трофим) Тимофеевич

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
10.08.1915

Сын: Стучинин Иван Трифонович

Отец ребёнка: Стучинин Трифон (Трофим) Тимофеевич

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1919

Сын: Стучинин Сергей Трифонович

Отец ребёнка: Стучинин Трифон (Трофим) Тимофеевич

Смоленская обл., Демидовский р-н, Максимовский с/с, д. Максимово
Рождение ребёнка
1921

Сын: Стучинин Евгений (Трофимович)

Отец ребёнка: Стучинин Трифон (Трофим) Тимофеевич

Смоленская обл., Демидовский р-н, Максимовский с/с, д. Максимово
Место жительства
1948
Место жительства
1948
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Стучинин Трифон (Трофим) Тимофеевич

Смерть
Неизвестно
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