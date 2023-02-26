Стучинина (Лобанова) Мария Филиппова
Место рожденияд.Трубки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения28.05.1897
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.05.1897
Отец: Лобанов Филипп Петров
д.Трубки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
29.04.1913
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
10.08.1915
Отец ребёнка: Стучинин Трифон (Трофим) Тимофеевич
Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1919
Сын: Стучинин Сергей Трифонович
Отец ребёнка: Стучинин Трифон (Трофим) Тимофеевич
Смоленская обл., Демидовский р-н, Максимовский с/с, д. Максимово
Рождение ребёнка
1921
Сын: Стучинин Евгений (Трофимович)
Отец ребёнка: Стучинин Трифон (Трофим) Тимофеевич
Смоленская обл., Демидовский р-н, Максимовский с/с, д. Максимово
Место жительства
1948
Место жительства
1948
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно