Стучинин Трифон (Трофим) Тимофеевич
Место рождения
Дата рождения26.02.1895
Дата смерти?.01.1942
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.02.1895
Бракосочетание
29.04.1913
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
10.08.1915
Мать ребёнка: Стучинина Мария Филиппова
Рождение ребёнка
1919
Сын: Стучинин Сергей Трифонович
Мать ребёнка: Стучинина Мария Филиппова
Смоленская обл., Демидовский р-н, Максимовский с/с, д. Максимово
Рождение ребёнка
1921
Сын: Стучинин Евгений (Трофимович)
Мать ребёнка: Стучинина Мария Филиппова
Смоленская обл., Демидовский р-н, Максимовский с/с, д. Максимово
Место жительства
До 1941
Бракосочетание
Неизвестно
Военная служба
Неизвестно
Дата и место призыва 22.07.1941 Гатчинский РВК, Ленинградская обл.
Смерть
?.01.1942
Причина смерти: На войне пропал без вести