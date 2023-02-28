Стучинин Трифон (Трофим) Тимофеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Стучинин Трифон (Трофим) Тимофеевич

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Место рождения

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

26.02.1895

Дата смерти

?.01.1942

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.02.1895

Отец: Стучинин Тимофей Иванов

Мать: Стучинина Мария Лаврентиева

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
29.04.1913

Жена: Стучинина Мария Филиппова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
10.08.1915

Сын: Стучинин Иван Трифонович

Мать ребёнка: Стучинина Мария Филиппова

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1919

Сын: Стучинин Сергей Трифонович

Мать ребёнка: Стучинина Мария Филиппова

Смоленская обл., Демидовский р-н, Максимовский с/с, д. Максимово
Рождение ребёнка
1921

Сын: Стучинин Евгений (Трофимович)

Мать ребёнка: Стучинина Мария Филиппова

Смоленская обл., Демидовский р-н, Максимовский с/с, д. Максимово
Место жительства
До 1941
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Стучинина Мария Филиппова

Военная служба
Неизвестно
Дата и место призыва 22.07.1941 Гатчинский РВК, Ленинградская обл.
Смерть
?.01.1942
Причина смерти: На войне пропал без вести
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