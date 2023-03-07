Стучинин Тимофей Иванов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1868
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Рождение
Около 1868
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
02.06.1886
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
16.06.1887
Дочь: Ефросинья ст
Мать ребёнка: Стучинина Мария Лаврентиева
Рождение ребёнка
18.07.1890
Дочь: Никитенкова Анна Тимофеева
Мать ребёнка: Стучинина Мария Лаврентиева
Рождение ребёнка
07.04.1893
Мать ребёнка: Стучинина Мария Лаврентиева
Рождение ребёнка
26.02.1895
Сын: Стучинин Трифон (Трофим) Тимофеевич
Мать ребёнка: Стучинина Мария Лаврентиева
Рождение ребёнка
06.07.1896
Дочь: Марфа Тимофеева
Мать ребёнка: Стучинина Мария Лаврентиева
Рождение ребёнка
01.11.1899
Сын: Георгий Тимофеев
Мать ребёнка: Стучинина Мария Лаврентиева
Рождение ребёнка
03.11.1902
Дочь: Александра Тимофеева
Мать ребёнка: Стучинина Мария Лаврентиева
Рождение ребёнка
24.08.1906
Сын: Иван Тимофеев
Мать ребёнка: Стучинина Мария Лаврентиева
Рождение ребёнка
04.11.1911
Дочь: Ефросинья Тимофеева
Мать ребёнка: Стучинина Мария Лаврентиева
Смерть
Неизвестно