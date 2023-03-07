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Стучинин Тимофей Иванов

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Место рождения

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

Около 1868

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1868

Отец: не указан

Мать: не указана

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
02.06.1886

Жена: Стучинина Мария Лаврентиева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
16.06.1887

Дочь: Ефросинья ст

Мать ребёнка: Стучинина Мария Лаврентиева

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
18.07.1890

Дочь: Никитенкова Анна Тимофеева

Мать ребёнка: Стучинина Мария Лаврентиева

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
07.04.1893

Сын: Стучинин Даниил Тимофеев

Мать ребёнка: Стучинина Мария Лаврентиева

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
26.02.1895

Сын: Стучинин Трифон (Трофим) Тимофеевич

Мать ребёнка: Стучинина Мария Лаврентиева

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
06.07.1896

Дочь: Марфа Тимофеева

Мать ребёнка: Стучинина Мария Лаврентиева

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
01.11.1899

Сын: Георгий Тимофеев

Мать ребёнка: Стучинина Мария Лаврентиева

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
03.11.1902

Дочь: Александра Тимофеева

Мать ребёнка: Стучинина Мария Лаврентиева

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
24.08.1906

Сын: Иван Тимофеев

Мать ребёнка: Стучинина Мария Лаврентиева

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
04.11.1911

Дочь: Ефросинья Тимофеева

Мать ребёнка: Стучинина Мария Лаврентиева

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
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