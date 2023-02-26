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Лобанов Георгий Филиппов

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Место рождения

д.Трубки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

06.01.1896

Дата смерти

24.05.1896

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.01.1896

Отец: Лобанов Филипп Петров

Мать: Лобанова Александра Иванова

д.Трубки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
24.05.1896
д.Трубки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Причина смерти: от натуральной
Похороны
Неизвестно
на Слободском кладбище
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