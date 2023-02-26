Кошпарев Василий (Леонов)
Место рожденияд.Лещенки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения23.02.1879
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.02.1879
д.Лещенки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
21.05.1901
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
27.03.1902
Дочь: Матрона Васильева
Мать ребёнка: Кошпарева Агрипина (Акулина) Корнеева
д.Лёщенки Дубровской вол. Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
30.01.1904
Дочь: Анна Васильева
Мать ребёнка: Кошпарева Агрипина (Акулина) Корнеева
д.Лёщенки Дубровской вол. Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
11.10.1905
Дочь: Параскева Васильева
Мать ребёнка: Кошпарева Агрипина (Акулина) Корнеева
д.Лещенки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
27.05.1908
Мать ребёнка: Кошпарева Агрипина (Акулина) Корнеева
д.Лещенки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1911
Мать ребёнка: Кошпарева Агрипина (Акулина) Корнеева
д.Лещенки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1913
Сын: Кантырев Пётр ст
Мать ребёнка: Кошпарева Агрипина (Акулина) Корнеева
д.Лёщенки Дубровской вол. Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
12.12.1915
Сын: Кантырев Николай Васильев
Мать ребёнка: Кошпарева Агрипина (Акулина) Корнеева
д.Лёщенки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1918
Сын: Кошпырев Григорий Васильевич
Мать ребёнка: Кошпарева Агрипина (Акулина) Корнеева
д.Лещенки Демидовского р-на Смоленской обл.
Рождение ребёнка
1923
Мать ребёнка: Кошпарева Агрипина (Акулина) Корнеева
Смоленская обл., Демидовский р-н, д. Лещенки
Место жительства
1942
Смерть
Неизвестно