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Кошпарев Василий (Леонов)

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Место рождения

д.Лещенки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

23.02.1879

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.02.1879

Отец: Кошпарев Лев (Леонтий) Стефанов

Мать: Кошпарева Акилина Акимова

д.Лещенки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
21.05.1901

Жена: Кошпарева Агрипина (Акулина) Корнеева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
27.03.1902

Дочь: Матрона Васильева

Мать ребёнка: Кошпарева Агрипина (Акулина) Корнеева

д.Лёщенки Дубровской вол. Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
30.01.1904

Дочь: Анна Васильева

Мать ребёнка: Кошпарева Агрипина (Акулина) Корнеева

д.Лёщенки Дубровской вол. Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
11.10.1905

Дочь: Параскева Васильева

Мать ребёнка: Кошпарева Агрипина (Акулина) Корнеева

д.Лещенки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
27.05.1908

Сын: Кантырев Нил Васильев

Мать ребёнка: Кошпарева Агрипина (Акулина) Корнеева

д.Лещенки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1911

Сын: Кашпарев Иван Васильевич

Мать ребёнка: Кошпарева Агрипина (Акулина) Корнеева

д.Лещенки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1913

Сын: Кантырев Пётр ст

Мать ребёнка: Кошпарева Агрипина (Акулина) Корнеева

д.Лёщенки Дубровской вол. Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
12.12.1915

Сын: Кантырев Николай Васильев

Мать ребёнка: Кошпарева Агрипина (Акулина) Корнеева

д.Лёщенки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1918

Сын: Кошпырев Григорий Васильевич

Мать ребёнка: Кошпарева Агрипина (Акулина) Корнеева

д.Лещенки Демидовского р-на Смоленской обл.
Рождение ребёнка
1923

Сын: Кошпырев Пётр Васильевич

Мать ребёнка: Кошпарева Агрипина (Акулина) Корнеева

Смоленская обл., Демидовский р-н, д. Лещенки
Место жительства
1942
Смерть
Неизвестно
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