Кошпарев Иван (Леонов)
Место рожденияд.Лёщенки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения26.03.1864
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.03.1864
Бракосочетание
02.02.1886
Жена: Кошпарева Анна Фёдорова
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
23.09.1886
Дочь: (Кошпарева) Ефросиния Иванова
Мать ребёнка: Кошпарева Анна Фёдорова
Рождение ребёнка
18.06.1887
Мать ребёнка: Кошпарева Анна Фёдорова
Смерть
Неизвестно