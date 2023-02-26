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Кошпарев Иван (Леонов)

Место рождения

д.Лёщенки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

26.03.1864

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.03.1864

Отец: Кошпарев Лев (Леонтий) Стефанов

Мать: Кошпарева Акилина Акимова

Бракосочетание
02.02.1886

Жена: Кошпарева Анна Фёдорова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
23.09.1886

Дочь: (Кошпарева) Ефросиния Иванова

Мать ребёнка: Кошпарева Анна Фёдорова

Рождение ребёнка
18.06.1887

Сын: Кошпарев Леонтий Иванов

Мать ребёнка: Кошпарева Анна Фёдорова

Смерть
Неизвестно

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