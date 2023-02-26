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Кошпарев Леонтий Иванов

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Место рождения

д.Лёщенки Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

18.06.1887

Дата смерти

19.06.1887

Пол

Мужской

Отец

1864 г.р.

Мать

1867 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.06.1887

Отец: Кошпарев Иван (Леонов)

Мать: Кошпарева Анна Фёдорова

д.Лёщенки Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
19.06.1887
д.Лёщенки Поречского уезда Смоленской губ.
Причина смерти: от натуральной
Похороны
Неизвестно
на Хотеевском кладбище
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