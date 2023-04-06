Кошпарева Анна Фёдорова
Место рождения
Дата рождения1867
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
02.02.1886
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
23.09.1886
Дочь: Ефросиния Иванова
Отец ребёнка: Кошпарев Иван (Леонов)
д.Лёщенки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
18.06.1887
Отец ребёнка: Кошпарев Иван (Леонов)
д.Лёщенки Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно