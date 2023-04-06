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Кошпарева Анна Фёдорова

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Место рождения

Бабаевка, Семеновская волость, Поречский уезд

Дата рождения

1867

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1864 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867

Отец: не указан

Мать: не указана

Бабаевка, Семеновская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
02.02.1886

Муж: Кошпарев Иван (Леонов)

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
23.09.1886

Дочь: Ефросиния Иванова

Отец ребёнка: Кошпарев Иван (Леонов)

д.Лёщенки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
18.06.1887

Сын: Кошпарев Леонтий Иванов

Отец ребёнка: Кошпарев Иван (Леонов)

д.Лёщенки Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно
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