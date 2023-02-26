(Кошпарева) Ефросиния Иванова
Место рожденияд.Лёщенки Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения23.09.1886
Дата смерти03.10.1886
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.09.1886
Отец: Кошпарев Иван (Леонов)
Мать: Кошпарева Анна Фёдорова
д.Лёщенки Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
03.10.1886
д.Лёщенки Поречского уезда Смоленской губ.
Причина смерти: от натуральной
Похороны
Неизвестно
на Хотеевском кладбище