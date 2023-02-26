Иван Афанасиев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиИван Афанасиев

Иван Афанасиев

avatar

Место рождения

д.Мордасы Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1872

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1870 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872

Отец: не указан

Мать: не указана

д.Мордасы Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
21.05.1890

Жена: Устиния Стефанова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
29.11.1894

Сын: Андрей Иванов

Мать ребёнка: Устиния Стефанова

д.Мордасы Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
01.01.1898

Сын: Яков Иванов

Мать ребёнка: Устиния Стефанова

д.Мордасы Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
05.08.1900

Сын: Дементий (Дометий) Иванов

Мать ребёнка: Устиния Стефанова

д.Мордасы Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
03.04.1903

Дочь: Феона Иванова

Мать ребёнка: Устиния Стефанова

д.Мордасы Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1906

Дочь: Ульяния Иоаннова

Мать ребёнка: Устиния Стефанова

Рождение ребёнка
14.05.1907

Дочь: Матрона Иванова

Мать ребёнка: Устиния Стефанова

д.Мордасы Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1910

Сын: Стефан Иоаннов

Мать ребёнка: Устиния Стефанова

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close