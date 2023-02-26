Иван Афанасиев
Место рожденияд.Мордасы Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1872
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872
Отец: не указан
Мать: не указана
д.Мордасы Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
21.05.1890
Жена: Устиния Стефанова
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
29.11.1894
Сын: Андрей Иванов
Мать ребёнка: Устиния Стефанова
д.Мордасы Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
01.01.1898
Сын: Яков Иванов
Мать ребёнка: Устиния Стефанова
д.Мордасы Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
05.08.1900
Сын: Дементий (Дометий) Иванов
Мать ребёнка: Устиния Стефанова
д.Мордасы Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
03.04.1903
Дочь: Феона Иванова
Мать ребёнка: Устиния Стефанова
д.Мордасы Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1906
Дочь: Ульяния Иоаннова
Мать ребёнка: Устиния Стефанова
Рождение ребёнка
14.05.1907
Дочь: Матрона Иванова
Мать ребёнка: Устиния Стефанова
д.Мордасы Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1910
Сын: Стефан Иоаннов
Мать ребёнка: Устиния Стефанова
Смерть
Неизвестно