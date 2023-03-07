Стучинина (Фёдорова) Параскева Фёдорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Стучинина (Фёдорова) Параскева Фёдорова

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Место рождения

Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

28.09.1893

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.09.1893

Отец: Фёдоров - Терещенков Фёдор Петров

Мать: Фёдорова - Терещенкова Анна Андреева

Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
29.04.1911

Муж: Стучинин Даниил Тимофеев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречье Смоленской губ.
Рождение ребёнка
26.09.1912

Сын: Стучинин Григорий Данилов

Отец ребёнка: Стучинин Даниил Тимофеев

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
28.07.1914

Дочь: Мария Даниилова

Отец ребёнка: Стучинин Даниил Тимофеев

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
28.07.1914

Сын: Стучинин Александр Данилов

Отец ребёнка: Стучинин Даниил Тимофеев

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1919

Сын: Стучинин Михаил Данилович

Отец ребёнка: Стучинин Даниил Тимофеев

Смерть
Неизвестно
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