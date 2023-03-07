Стучинина (Фёдорова) Параскева Фёдорова
Место рождения
Дата рождения28.09.1893
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.09.1893
Бракосочетание
29.04.1911
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречье Смоленской губ.
Рождение ребёнка
26.09.1912
Сын: Стучинин Григорий Данилов
Отец ребёнка: Стучинин Даниил Тимофеев
Рождение ребёнка
28.07.1914
Дочь: Мария Даниилова
Отец ребёнка: Стучинин Даниил Тимофеев
Рождение ребёнка
28.07.1914
Сын: Стучинин Александр Данилов
Отец ребёнка: Стучинин Даниил Тимофеев
Рождение ребёнка
1919
Сын: Стучинин Михаил Данилович
Отец ребёнка: Стучинин Даниил Тимофеев
Смерть
Неизвестно