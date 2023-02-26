Стучинин Михаил Данилович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Стучинин Михаил Данилович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1919

Дата смерти

1970

Пол

Мужской

Отец

1893 г.р.

Мать

1893 г.р.

Дети

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Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1919

Отец: Стучинин Даниил Тимофеев

Мать: Стучинина Параскева Фёдорова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Стучинин Вячеслав

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
1970
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