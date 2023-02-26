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Семён Давыдов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1830

Дата смерти

15.11.1893

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830

Отец: Давыд

Мать: не указана

Бракосочетание
25.07.1852

Жена: Александра Харитонова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
09.03.1857

Сын: Сафроний Семёнов

Мать ребёнка: Александра Харитонова

д.Максимовские Новосельцы Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
19.06.1859

Сын: Иоанн ст

Мать ребёнка: Александра Харитонова

д.Цурково Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
03.09.1860

Дочь: Борунова Анна Семёнова

Мать ребёнка: Александра Харитонова

д.Новосельцы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
Около 1861

Сын: Иван Семёнов

Мать ребёнка: Александра Харитонова

д.Цурково Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
23.07.1872

Сын: Евдоким Семёнов

Мать ребёнка: Александра Харитонова

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
15.11.1893
д.Новосельцы-Цурково Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
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