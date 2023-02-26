Семён Давыдов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1830
Дата смерти15.11.1893
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830
Отец: Давыд
Мать: не указана
Бракосочетание
25.07.1852
Жена: Александра Харитонова
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
09.03.1857
Сын: Сафроний Семёнов
Мать ребёнка: Александра Харитонова
д.Максимовские Новосельцы Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
19.06.1859
Сын: Иоанн ст
Мать ребёнка: Александра Харитонова
д.Цурково Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
03.09.1860
Дочь: Борунова Анна Семёнова
Мать ребёнка: Александра Харитонова
д.Новосельцы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
Около 1861
Сын: Иван Семёнов
Мать ребёнка: Александра Харитонова
д.Цурково Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
23.07.1872
Сын: Евдоким Семёнов
Мать ребёнка: Александра Харитонова
Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
15.11.1893
д.Новосельцы-Цурково Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.