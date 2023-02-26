Сафроний Семёнов
Место рожденияд.Максимовские Новосельцы Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения09.03.1857
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
09.03.1857
Отец: Семён Давыдов
Мать: Александра Харитонова
д.Максимовские Новосельцы Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
09.11.1875
Жена: Евдокия Иванова
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
09.04.1884
Сын: Василий Сафронов
Мать ребёнка: Евдокия Иванова
д.Цурково Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
18.10.1886
Дочь: Параскева Сафронова
Мать ребёнка: Евдокия Иванова
д.Цурково Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
17.11.1888
Сын: Роман Сафронов
Мать ребёнка: Евдокия Иванова
д.Цурково Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
29.04.1891
Дочь: Пелагея Сафронова
Мать ребёнка: Евдокия Иванова
д.Максимовские Новосельцы Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
30.10.1893
Сын: Михаил Сафронов
Мать ребёнка: Евдокия Иванова
д.Цурково Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
01.01.1896
Дочь: Татьяна Сафронова
Мать ребёнка: Евдокия Иванова
д.Цурково Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
14.11.1897
Сын: Андрей Сафронов
Мать ребёнка: Евдокия Иванова
д.Цурково Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
01.04.1900
Дочь: Мария Сафронова
Мать ребёнка: Евдокия Иванова
д.Цурково Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
12.04.1902
Дочь: Анастасия Сафронова
Мать ребёнка: Евдокия Иванова
д.Цурково Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно