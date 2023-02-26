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Сафроний Семёнов

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Место рождения

д.Максимовские Новосельцы Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

09.03.1857

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.03.1857

Отец: Семён Давыдов

Мать: Александра Харитонова

д.Максимовские Новосельцы Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
09.11.1875

Жена: Евдокия Иванова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
09.04.1884

Сын: Василий Сафронов

Мать ребёнка: Евдокия Иванова

д.Цурково Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
18.10.1886

Дочь: Параскева Сафронова

Мать ребёнка: Евдокия Иванова

д.Цурково Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
17.11.1888

Сын: Роман Сафронов

Мать ребёнка: Евдокия Иванова

д.Цурково Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
29.04.1891

Дочь: Пелагея Сафронова

Мать ребёнка: Евдокия Иванова

д.Максимовские Новосельцы Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
30.10.1893

Сын: Михаил Сафронов

Мать ребёнка: Евдокия Иванова

д.Цурково Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
01.01.1896

Дочь: Татьяна Сафронова

Мать ребёнка: Евдокия Иванова

д.Цурково Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
14.11.1897

Сын: Андрей Сафронов

Мать ребёнка: Евдокия Иванова

д.Цурково Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
01.04.1900

Дочь: Мария Сафронова

Мать ребёнка: Евдокия Иванова

д.Цурково Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
12.04.1902

Дочь: Анастасия Сафронова

Мать ребёнка: Евдокия Иванова

д.Цурково Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно
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