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Евдокия Иванова

Место рождения

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1859

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

До 1839 г.р.

Мать

Не указана

Муж

1857 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1859

Отец: Иван

Мать: не указана

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
09.11.1875

Муж: Сафроний Семёнов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
09.04.1884

Сын: Василий Сафронов

Отец ребёнка: Сафроний Семёнов

д.Цурково Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
18.10.1886

Дочь: Параскева Сафронова

Отец ребёнка: Сафроний Семёнов

д.Цурково Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
17.11.1888

Сын: Роман Сафронов

Отец ребёнка: Сафроний Семёнов

д.Цурково Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
29.04.1891

Дочь: Пелагея Сафронова

Отец ребёнка: Сафроний Семёнов

д.Максимовские Новосельцы Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
30.10.1893

Сын: Михаил Сафронов

Отец ребёнка: Сафроний Семёнов

д.Цурково Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
01.01.1896

Дочь: Татьяна Сафронова

Отец ребёнка: Сафроний Семёнов

д.Цурково Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
14.11.1897

Сын: Андрей Сафронов

Отец ребёнка: Сафроний Семёнов

д.Цурково Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
01.04.1900

Дочь: Мария Сафронова

Отец ребёнка: Сафроний Семёнов

д.Цурково Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
12.04.1902

Дочь: Анастасия Сафронова

Отец ребёнка: Сафроний Семёнов

д.Цурково Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно
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