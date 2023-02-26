Александра Харитонова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Александра Харитонова

Место рождения

д.Астапенки Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1831

Дата смерти

29.11.1885

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1830 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
25.07.1852

Муж: Семён Давыдов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
09.03.1857

Сын: Сафроний Семёнов

Отец ребёнка: Семён Давыдов

Рождение ребёнка
19.06.1859

Сын: Иоанн ст

Отец ребёнка: Семён Давыдов

Рождение ребёнка
03.09.1860

Дочь: Борунова Анна Семёнова

Отец ребёнка: Семён Давыдов

Рождение ребёнка
Около 1861

Сын: Иван Семёнов

Отец ребёнка: Семён Давыдов

Рождение ребёнка
23.07.1872

Сын: Евдоким Семёнов

Отец ребёнка: Семён Давыдов

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
29.11.1885

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