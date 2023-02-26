Александра Харитонова
Место рожденияд.Астапенки Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1831
Дата смерти29.11.1885
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
25.07.1852
Муж: Семён Давыдов
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
09.03.1857
Сын: Сафроний Семёнов
Отец ребёнка: Семён Давыдов
Рождение ребёнка
19.06.1859
Сын: Иоанн ст
Отец ребёнка: Семён Давыдов
Рождение ребёнка
03.09.1860
Дочь: Борунова Анна Семёнова
Отец ребёнка: Семён Давыдов
Рождение ребёнка
Около 1861
Сын: Иван Семёнов
Отец ребёнка: Семён Давыдов
Рождение ребёнка
23.07.1872
Сын: Евдоким Семёнов
Отец ребёнка: Семён Давыдов
Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область