(Борунова) Параскева Трофимова
Место рождения
Дата рождения25.10.1832
Дата смерти04.03.1888
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.10.1832
Отец: Борунов Трофим Андреев
Бракосочетание
17.10.1848
Муж: Исидор Иванов
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
18.11.1850
Сын: Григорий ст
Отец ребёнка: Исидор Иванов
д.Каменка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
19.03.1853
Дочь: Матрона Исидорова
Отец ребёнка: Исидор Иванов
д.Каменка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
21.01.1855
Сын: Григорий Исидоров
Отец ребёнка: Исидор Иванов
д.Каменка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
11.10.1857
Дочь: Параскева Исидорова
Отец ребёнка: Исидор Иванов
д.Каменка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
04.06.1859
Сын: Фёдор Исидоров
Отец ребёнка: Исидор Иванов
д.Каменка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
20.08.1860
Дочь: Васса Исидорова
Отец ребёнка: Исидор Иванов
д.Каменка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1870
Сын: Даниил Исидоров
Отец ребёнка: Исидор Иванов
Рождение ребёнка
1872
Сын: Евфимий Исидоров
Отец ребёнка: Исидор Иванов
Смерть
04.03.1888
Каменка, Семеновская волость, Поречский уезд