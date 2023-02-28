(Борунова) Параскева Трофимова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Борунова) Параскева Трофимова

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Место рождения

Дедово, Семеновская волость, Поречский уезд

Дата рождения

25.10.1832

Дата смерти

04.03.1888

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.10.1832

Отец: Борунов Трофим Андреев

Мать: Борунова Дария Афанасьева

Дедово, Семеновская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
17.10.1848

Муж: Исидор Иванов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
18.11.1850

Сын: Григорий ст

Отец ребёнка: Исидор Иванов

д.Каменка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
19.03.1853

Дочь: Матрона Исидорова

Отец ребёнка: Исидор Иванов

д.Каменка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
21.01.1855

Сын: Григорий Исидоров

Отец ребёнка: Исидор Иванов

д.Каменка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
11.10.1857

Дочь: Параскева Исидорова

Отец ребёнка: Исидор Иванов

д.Каменка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
04.06.1859

Сын: Фёдор Исидоров

Отец ребёнка: Исидор Иванов

д.Каменка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
20.08.1860

Дочь: Васса Исидорова

Отец ребёнка: Исидор Иванов

д.Каменка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1870

Сын: Даниил Исидоров

Отец ребёнка: Исидор Иванов

Рождение ребёнка
1872

Сын: Евфимий Исидоров

Отец ребёнка: Исидор Иванов

Смерть
04.03.1888
Каменка, Семеновская волость, Поречский уезд
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