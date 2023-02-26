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Исидор Иванов

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Место рождения

д.Каменка Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1829

Дата смерти

22.09.1905

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1832 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829

Отец: не указан

Мать: не указана

д.Каменка Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
17.10.1848

Жена: Параскева Трофимова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
18.11.1850

Сын: Григорий ст

Мать ребёнка: Параскева Трофимова

д.Каменка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
19.03.1853

Дочь: Матрона Исидорова

Мать ребёнка: Параскева Трофимова

д.Каменка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
21.01.1855

Сын: Григорий Исидоров

Мать ребёнка: Параскева Трофимова

д.Каменка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
11.10.1857

Дочь: Параскева Исидорова

Мать ребёнка: Параскева Трофимова

д.Каменка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
04.06.1859

Сын: Фёдор Исидоров

Мать ребёнка: Параскева Трофимова

д.Каменка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
20.08.1860

Дочь: Васса Исидорова

Мать ребёнка: Параскева Трофимова

д.Каменка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1870

Сын: Даниил Исидоров

Мать ребёнка: Параскева Трофимова

Рождение ребёнка
1872

Сын: Евфимий Исидоров

Мать ребёнка: Параскева Трофимова

Смерть
22.09.1905
Каменка, Семеновская волость, Поречский уезд
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