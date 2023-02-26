Исидор Иванов
Место рожденияд.Каменка Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1829
Дата смерти22.09.1905
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1829
Отец: не указан
Мать: не указана
д.Каменка Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
17.10.1848
Жена: Параскева Трофимова
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
18.11.1850
Сын: Григорий ст
Мать ребёнка: Параскева Трофимова
д.Каменка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
19.03.1853
Дочь: Матрона Исидорова
Мать ребёнка: Параскева Трофимова
д.Каменка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
21.01.1855
Сын: Григорий Исидоров
Мать ребёнка: Параскева Трофимова
д.Каменка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
11.10.1857
Дочь: Параскева Исидорова
Мать ребёнка: Параскева Трофимова
д.Каменка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
04.06.1859
Сын: Фёдор Исидоров
Мать ребёнка: Параскева Трофимова
д.Каменка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
20.08.1860
Дочь: Васса Исидорова
Мать ребёнка: Параскева Трофимова
д.Каменка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1870
Сын: Даниил Исидоров
Мать ребёнка: Параскева Трофимова
Рождение ребёнка
1872
Сын: Евфимий Исидоров
Мать ребёнка: Параскева Трофимова
Смерть
22.09.1905
Каменка, Семеновская волость, Поречский уезд