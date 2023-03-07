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Анастасия Трофимова

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Место рождения

Дедово, Семеновская волость, Поречский уезд

Дата рождения

22.12.1862

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.12.1862

Отец: Борунов Трофим Андреев

Мать: Борунова Дария Афанасьева

Дедово, Семеновская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
10.02.1880

Муж: Евтихий (Тихон) Стефанов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
05.12.1881

Дочь: Анна Евтихиева

Отец ребёнка: Евтихий (Тихон) Стефанов

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
05.10.1883

Сын: Алексей (Евтихиев)

Отец ребёнка: Евтихий (Тихон) Стефанов

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
15.09.1885

Дочь: София (Тихонова)

Отец ребёнка: Евтихий (Тихон) Стефанов

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
05.11.1886

Дочь: Самсонова Матрона (Тихонова)

Отец ребёнка: Евтихий (Тихон) Стефанов

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
06.04.1891

Сын: Георгий Евтихиев

Отец ребёнка: Евтихий (Тихон) Стефанов

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
04.06.1892

Сын: Дмитрий Евтихиев

Отец ребёнка: Евтихий (Тихон) Стефанов

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
04.06.1892

Сын: Фёдор Евтихиев

Отец ребёнка: Евтихий (Тихон) Стефанов

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
01.04.1895

Сын: Аврамий (Авраамий) Тихонов

Отец ребёнка: Евтихий (Тихон) Стефанов

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
До 1895

Дочь: Евдокия Евтихиева

Отец ребёнка: Евтихий (Тихон) Стефанов

Рождение ребёнка
09.10.1897

Сын: Яков Евтихиев

Отец ребёнка: Евтихий (Тихон) Стефанов

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
27.06.1903

Дочь: Марфа Тихонова

Отец ребёнка: Евтихий (Тихон) Стефанов

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
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