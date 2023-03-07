Анастасия Трофимова
Место рождения
Дата рождения22.12.1862
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.12.1862
Отец: Борунов Трофим Андреев
Бракосочетание
10.02.1880
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
05.12.1881
Дочь: Анна Евтихиева
Отец ребёнка: Евтихий (Тихон) Стефанов
Рождение ребёнка
05.10.1883
Сын: Алексей (Евтихиев)
Отец ребёнка: Евтихий (Тихон) Стефанов
Рождение ребёнка
15.09.1885
Дочь: София (Тихонова)
Отец ребёнка: Евтихий (Тихон) Стефанов
Рождение ребёнка
05.11.1886
Дочь: Самсонова Матрона (Тихонова)
Отец ребёнка: Евтихий (Тихон) Стефанов
Рождение ребёнка
06.04.1891
Сын: Георгий Евтихиев
Отец ребёнка: Евтихий (Тихон) Стефанов
Рождение ребёнка
04.06.1892
Сын: Дмитрий Евтихиев
Отец ребёнка: Евтихий (Тихон) Стефанов
Рождение ребёнка
04.06.1892
Сын: Фёдор Евтихиев
Отец ребёнка: Евтихий (Тихон) Стефанов
Рождение ребёнка
01.04.1895
Сын: Аврамий (Авраамий) Тихонов
Отец ребёнка: Евтихий (Тихон) Стефанов
Рождение ребёнка
До 1895
Дочь: Евдокия Евтихиева
Отец ребёнка: Евтихий (Тихон) Стефанов
Рождение ребёнка
09.10.1897
Сын: Яков Евтихиев
Отец ребёнка: Евтихий (Тихон) Стефанов
Рождение ребёнка
27.06.1903
Дочь: Марфа Тихонова
Отец ребёнка: Евтихий (Тихон) Стефанов
Смерть
Неизвестно