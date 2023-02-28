Алексей (Евтихиев) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАлексей (Евтихиев)

Алексей (Евтихиев)

avatar

Место рождения

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

05.10.1883

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.10.1883

Отец: Евтихий (Тихон) Стефанов

Мать: Анастасия Трофимова

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
15.01.1906

Жена: Евдокия Андреева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
13.09.1907

Дочь: София Алексеева

Мать ребёнка: Евдокия Андреева

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
06.09.1911

Дочь: Анна Алексеева

Мать ребёнка: Евдокия Андреева

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close