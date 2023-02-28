Алексей (Евтихиев)
Место рождения
Дата рождения05.10.1883
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.10.1883
Отец: Евтихий (Тихон) Стефанов
Мать: Анастасия Трофимова
Бракосочетание
15.01.1906
Жена: Евдокия Андреева
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
13.09.1907
Дочь: София Алексеева
Мать ребёнка: Евдокия Андреева
Рождение ребёнка
06.09.1911
Дочь: Анна Алексеева
Мать ребёнка: Евдокия Андреева
Смерть
Неизвестно