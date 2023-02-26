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Алексей Григорьев

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Место рождения

д.Борисенки Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1775

Дата смерти

09.11.1844

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1775

Отец: Григорий Артемиев

Мать: ?

д.Борисенки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1796

Сын: Никита Алексеев

Мать ребёнка: Татьяна Васильева

д.Борисенки Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
18.10.1797

Жена: Евдокия Кодратова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
1803

Дочь: Васса Алексеева

Мать ребёнка: Марфа Васильева

д.Борисенки Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
11.05.1808

Жена: Татьяна Васильева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
1809

Сын: Фёдор Алексеев

Мать ребёнка: Татьяна Васильева

д.Борисенки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
19.01.1820

Дочь: Ксения Алексеева

Мать ребёнка: Татьяна Васильева

д.Борисенки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1824

Сын: Матвей Алексеев

Мать ребёнка: Татьяна Васильева

д.Борисенки Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Марфа Васильева

Смерть
09.11.1844
д.Борисенки Поречского уезда Смоленской губ.
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