Алексей Григорьев
Место рожденияд.Борисенки Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1775
Дата смерти09.11.1844
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1775
Отец: Григорий Артемиев
Мать: ?
д.Борисенки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1796
Сын: Никита Алексеев
Мать ребёнка: Татьяна Васильева
д.Борисенки Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
18.10.1797
Жена: Евдокия Кодратова
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
1803
Дочь: Васса Алексеева
Мать ребёнка: Марфа Васильева
д.Борисенки Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
11.05.1808
Жена: Татьяна Васильева
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
1809
Сын: Фёдор Алексеев
Мать ребёнка: Татьяна Васильева
д.Борисенки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
19.01.1820
Дочь: Ксения Алексеева
Мать ребёнка: Татьяна Васильева
д.Борисенки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1824
Сын: Матвей Алексеев
Мать ребёнка: Татьяна Васильева
д.Борисенки Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Марфа Васильева
Смерть
09.11.1844
д.Борисенки Поречского уезда Смоленской губ.