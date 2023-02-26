Фёдор Алексеев
Место рожденияд.Борисенки Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1809
Дата смерти19.07.1881
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809
Отец: Алексей Григорьев
Мать: Татьяна Васильева
д.Борисенки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
08.02.1834
Сын: Никифор Фёдоров
Мать ребёнка: Лукия Васильева
д.Борисенки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
17.04.1835
Дочь: Александра Фёдорова
Мать ребёнка: Гликерия Дементиева
д.Борисенки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1839
Сын: Трофим Фёдоров
Мать ребёнка: Гликерия Дементиева
д.Борисенки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1841
Дочь: Агрипина Фёдорова
Мать ребёнка: Гликерия Дементиева
д.Борисенки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1854
Сын: Мирон Фёдоров
Мать ребёнка: Гликерия Дементиева
д.Борисенки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1855
Сын: Василий Фёдоров
Мать ребёнка: Гликерия Дементиева
д.Борисенки Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
03.11.1874
Жена: Анна Герасимова
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Лукия Васильева
Смерть
19.07.1881
д.Борисенки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.