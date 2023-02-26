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Фёдор Алексеев

Место рождения

д.Борисенки Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1809

Дата смерти

19.07.1881

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809

Отец: Алексей Григорьев

Мать: Татьяна Васильева

д.Борисенки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
08.02.1834

Сын: Никифор Фёдоров

Мать ребёнка: Лукия Васильева

д.Борисенки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
17.04.1835

Дочь: Александра Фёдорова

Мать ребёнка: Гликерия Дементиева

д.Борисенки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1839

Сын: Трофим Фёдоров

Мать ребёнка: Гликерия Дементиева

д.Борисенки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1841

Дочь: Агрипина Фёдорова

Мать ребёнка: Гликерия Дементиева

д.Борисенки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1854

Сын: Мирон Фёдоров

Мать ребёнка: Гликерия Дементиева

д.Борисенки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1855

Сын: Василий Фёдоров

Мать ребёнка: Гликерия Дементиева

д.Борисенки Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
03.11.1874

Жена: Анна Герасимова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лукия Васильева

Смерть
19.07.1881
д.Борисенки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
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