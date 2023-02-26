Агрипина Фёдорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАгрипина Фёдорова

Агрипина Фёдорова

Место рождения

д.Борисенки Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1841

Дата смерти

08.09.1876

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1841

Отец: Фёдор Алексеев

Мать: Гликерия Дементиева

д.Борисенки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1857

Сын: Карп

Отец ребёнка: ?

Бракосочетание
09.10.1860

Муж: Варфоломей Николаев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
23.01.1862

Сын: Иван Варфоломеев

Отец ребёнка: Варфоломей Николаев

д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
27.05.1864

Дочь: Фёодосия Варфоломеева

Отец ребёнка: Варфоломей Николаев

д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1870

Дочь: Евдокия Варфоломеева

Отец ребёнка: Варфоломей Николаев

д.Борисенки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1880

Сын: Никита Варфоломеев

Отец ребёнка: Варфоломей Николаев

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: ?

Смерть
08.09.1876
д.Борисенки Поречского уезда Смоленской губ.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close