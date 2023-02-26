Агрипина Фёдорова
Место рожденияд.Борисенки Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1841
Дата смерти08.09.1876
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1841
Отец: Фёдор Алексеев
Мать: Гликерия Дементиева
д.Борисенки Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
09.10.1860
Муж: Варфоломей Николаев
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
23.01.1862
Сын: Иван Варфоломеев
Отец ребёнка: Варфоломей Николаев
д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
27.05.1864
Дочь: Фёодосия Варфоломеева
Отец ребёнка: Варфоломей Николаев
д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1870
Дочь: Евдокия Варфоломеева
Отец ребёнка: Варфоломей Николаев
д.Борисенки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1880
Сын: Никита Варфоломеев
Отец ребёнка: Варфоломей Николаев
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: ?
Смерть
08.09.1876
д.Борисенки Поречского уезда Смоленской губ.