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Варфоломей Николаев

Место рождения

д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1841

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1841

Отец: Николай Фёдоров

Мать: Параскева Павлова

д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
09.10.1860

Жена: Агрипина Фёдорова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
23.01.1862

Сын: Иван Варфоломеев

Мать ребёнка: Агрипина Фёдорова

д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
27.05.1864

Дочь: Фёодосия Варфоломеева

Мать ребёнка: Агрипина Фёдорова

д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1870

Дочь: Евдокия Варфоломеева

Мать ребёнка: Агрипина Фёдорова

д.Борисенки Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
23.01.1877

Жена: Ольга Михайлова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ. Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
1879

Сын: Николай Варфоломеев

Мать ребёнка: Ольга Михайлова

Рождение ребёнка
1880

Сын: Никита Варфоломеев

Мать ребёнка: Агрипина Фёдорова

Смерть
Неизвестно
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