Варфоломей Николаев
Место рожденияд.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1841
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Место
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Рождение
1841
Отец: Николай Фёдоров
Мать: Параскева Павлова
д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
09.10.1860
Жена: Агрипина Фёдорова
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
23.01.1862
Сын: Иван Варфоломеев
Мать ребёнка: Агрипина Фёдорова
д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
27.05.1864
Дочь: Фёодосия Варфоломеева
Мать ребёнка: Агрипина Фёдорова
д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1870
Дочь: Евдокия Варфоломеева
Мать ребёнка: Агрипина Фёдорова
д.Борисенки Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
23.01.1877
Жена: Ольга Михайлова
г.Поречье Смоленской губ. Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
1879
Сын: Николай Варфоломеев
Мать ребёнка: Ольга Михайлова
Рождение ребёнка
1880
Сын: Никита Варфоломеев
Мать ребёнка: Агрипина Фёдорова
Смерть
Неизвестно