Евдокия Варфоломеева
Место рожденияд.Борисенки Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1870
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870
Отец: Варфоломей Николаев
Мать: Агрипина Фёдорова
д.Борисенки Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
12.10.1886
Муж: Иван Владимиров
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1891
Сын: Алексей Иоаннов
Отец ребёнка: Иван Владимиров
Рождение ребёнка
25.05.1892
Сын: Нил Иоаннов
Отец ребёнка: Иван Владимиров
д.Бобылево Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
03.08.1893
Сын: Антоний Иванов
Отец ребёнка: Иван Владимиров
д.Бобылево Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
07.06.1899
Сын: Фёдор Иванов
Отец ребёнка: Иван Владимиров
д.Бобылево Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
09.02.1904
Сын: Анисим Иоаннов
Отец ребёнка: Иван Владимиров
д.Бобылево Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1906
Дочь: Пелагея Иванова
Отец ребёнка: Иван Владимиров
Смерть
Неизвестно