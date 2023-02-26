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Евдокия Варфоломеева

Место рождения

д.Борисенки Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1870

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870

Отец: Варфоломей Николаев

Мать: Агрипина Фёдорова

д.Борисенки Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
12.10.1886

Муж: Иван Владимиров

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1891

Сын: Алексей Иоаннов

Отец ребёнка: Иван Владимиров

Рождение ребёнка
25.05.1892

Сын: Нил Иоаннов

Отец ребёнка: Иван Владимиров

д.Бобылево Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
03.08.1893

Сын: Антоний Иванов

Отец ребёнка: Иван Владимиров

д.Бобылево Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
07.06.1899

Сын: Фёдор Иванов

Отец ребёнка: Иван Владимиров

д.Бобылево Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
09.02.1904

Сын: Анисим Иоаннов

Отец ребёнка: Иван Владимиров

д.Бобылево Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1906

Дочь: Пелагея Иванова

Отец ребёнка: Иван Владимиров

Смерть
Неизвестно
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