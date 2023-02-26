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Иван Владимиров

Место рождения

д.Бобылево Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

23.01.1864

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.01.1864

Отец: Владимир Фёдоров

Мать: Марфа Фомина

д.Бобылево Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
12.10.1886

Жена: Евдокия Варфоломеева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1891

Сын: Алексей Иоаннов

Мать ребёнка: Евдокия Варфоломеева

Рождение ребёнка
25.05.1892

Сын: Нил Иоаннов

Мать ребёнка: Евдокия Варфоломеева

д.Бобылево Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
03.08.1893

Сын: Антоний Иванов

Мать ребёнка: Евдокия Варфоломеева

д.Бобылево Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
07.06.1899

Сын: Фёдор Иванов

Мать ребёнка: Евдокия Варфоломеева

д.Бобылево Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
09.02.1904

Сын: Анисим Иоаннов

Мать ребёнка: Евдокия Варфоломеева

д.Бобылево Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1906

Дочь: Пелагея Иванова

Мать ребёнка: Евдокия Варфоломеева

Смерть
Неизвестно
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