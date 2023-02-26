Иван Владимиров
Место рожденияд.Бобылево Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения23.01.1864
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
23.01.1864
Отец: Владимир Фёдоров
Мать: Марфа Фомина
д.Бобылево Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
12.10.1886
Жена: Евдокия Варфоломеева
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1891
Сын: Алексей Иоаннов
Мать ребёнка: Евдокия Варфоломеева
Рождение ребёнка
25.05.1892
Сын: Нил Иоаннов
Мать ребёнка: Евдокия Варфоломеева
д.Бобылево Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
03.08.1893
Сын: Антоний Иванов
Мать ребёнка: Евдокия Варфоломеева
д.Бобылево Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
07.06.1899
Сын: Фёдор Иванов
Мать ребёнка: Евдокия Варфоломеева
д.Бобылево Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
09.02.1904
Сын: Анисим Иоаннов
Мать ребёнка: Евдокия Варфоломеева
д.Бобылево Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1906
Дочь: Пелагея Иванова
Мать ребёнка: Евдокия Варфоломеева
Смерть
Неизвестно