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Марфа Фомина

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Место рождения

Семеновка, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

29.06.1836

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.06.1836

Отец: Фома Романов

Мать: Феодосия Семёнова

Семеновка, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
22.09.1857

Муж: Владимир Фёдоров

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
05.08.1859

Дочь: Евдокия Владимирова

Отец ребёнка: Владимир Фёдоров

д.Бобылево Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
23.01.1864

Сын: Иван Владимиров

Отец ребёнка: Владимир Фёдоров

д.Бобылево Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно
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