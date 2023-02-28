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Владимир Фёдоров

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Место рождения

Бобылевщина, Семеновская волость, Поречский уезд

Дата рождения

16.07.1836

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.07.1836

Отец: Фёдор Артемов

Мать: Татьяна (Богданова) Галактионова

Бобылевщина, Семеновская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
22.09.1857

Жена: Марфа Фомина

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
05.08.1859

Дочь: Евдокия Владимирова

Мать ребёнка: Марфа Фомина

д.Бобылево Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
23.01.1864

Сын: Иван Владимиров

Мать ребёнка: Марфа Фомина

д.Бобылево Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно
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