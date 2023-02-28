Владимир Фёдоров
Место рождения
Дата рождения16.07.1836
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.07.1836
Отец: Фёдор Артемов
Бракосочетание
22.09.1857
Жена: Марфа Фомина
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
05.08.1859
Дочь: Евдокия Владимирова
Мать ребёнка: Марфа Фомина
д.Бобылево Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
23.01.1864
Сын: Иван Владимиров
Мать ребёнка: Марфа Фомина
д.Бобылево Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно