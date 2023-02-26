Николай Фёдоров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНиколай Фёдоров

Николай Фёдоров

Место рождения

д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

07.12.1809

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.12.1809

Отец: Фёдор Терентиев

Мать: Екатерина Иосифова

д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
01.11.1838

Сын: Косьма ст

Мать ребёнка: Параскева Павлова

д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1841

Сын: Варфоломей Николаев

Мать ребёнка: Параскева Павлова

д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
31.10.1845

Сын: Косьма Николаев

Мать ребёнка: Параскева Павлова

д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close