Николай Фёдоров
Место рожденияд.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения07.12.1809
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
07.12.1809
Отец: Фёдор Терентиев
Мать: Екатерина Иосифова
д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
01.11.1838
Сын: Косьма ст
Мать ребёнка: Параскева Павлова
д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1841
Сын: Варфоломей Николаев
Мать ребёнка: Параскева Павлова
д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
31.10.1845
Сын: Косьма Николаев
Мать ребёнка: Параскева Павлова
д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно