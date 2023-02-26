Параскева Павлова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Параскева Павлова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1826

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1826

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.11.1838

Сын: Косьма ст

Отец ребёнка: Николай Фёдоров

д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1841

Сын: Варфоломей Николаев

Отец ребёнка: Николай Фёдоров

д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
31.10.1845

Сын: Косьма Николаев

Отец ребёнка: Николай Фёдоров

д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно
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