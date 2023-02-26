Параскева Павлова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1826
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
01.11.1838
Сын: Косьма ст
Отец ребёнка: Николай Фёдоров
д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1841
Сын: Варфоломей Николаев
Отец ребёнка: Николай Фёдоров
д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
31.10.1845
Сын: Косьма Николаев
Отец ребёнка: Николай Фёдоров
д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно