Гликерия Дементиева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГликерия Дементиева

Гликерия Дементиева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1809

Дата смерти

11.02.1873

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
17.04.1835

Дочь: Александра Фёдорова

Отец ребёнка: Фёдор Алексеев

д.Борисенки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1839

Сын: Трофим Фёдоров

Отец ребёнка: Фёдор Алексеев

д.Борисенки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1841

Дочь: Агрипина Фёдорова

Отец ребёнка: Фёдор Алексеев

д.Борисенки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1854

Сын: Мирон Фёдоров

Отец ребёнка: Фёдор Алексеев

д.Борисенки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1855

Сын: Василий Фёдоров

Отец ребёнка: Фёдор Алексеев

д.Борисенки Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
11.02.1873
д.Борисенки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close