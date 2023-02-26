Гликерия Дементиева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1809
Дата смерти11.02.1873
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
17.04.1835
Дочь: Александра Фёдорова
Отец ребёнка: Фёдор Алексеев
д.Борисенки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1839
Сын: Трофим Фёдоров
Отец ребёнка: Фёдор Алексеев
д.Борисенки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1841
Дочь: Агрипина Фёдорова
Отец ребёнка: Фёдор Алексеев
д.Борисенки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1854
Сын: Мирон Фёдоров
Отец ребёнка: Фёдор Алексеев
д.Борисенки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1855
Сын: Василий Фёдоров
Отец ребёнка: Фёдор Алексеев
д.Борисенки Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
11.02.1873
д.Борисенки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.