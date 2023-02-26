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Мирон Фёдоров

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Место рождения

д.Борисенки Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1854

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1854

Отец: Фёдор Алексеев

Мать: Гликерия Дементиева

д.Борисенки Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
21.01.1873

Жена: Марфа Федотова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1879

Дочь: Феодосия Миронова

Мать ребёнка: Марфа Федотова

Рождение ребёнка
1881

Сын: Иосиф Миронов

Мать ребёнка: Марфа Федотова

Рождение ребёнка
1892

Сын: Василий Миронов

Мать ребёнка: Марфа Федотова

Смерть
Неизвестно
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