Мирон Фёдоров
Место рожденияд.Борисенки Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1854
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1854
Отец: Фёдор Алексеев
Мать: Гликерия Дементиева
д.Борисенки Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
21.01.1873
Жена: Марфа Федотова
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1879
Дочь: Феодосия Миронова
Мать ребёнка: Марфа Федотова
Рождение ребёнка
1881
Сын: Иосиф Миронов
Мать ребёнка: Марфа Федотова
Рождение ребёнка
1892
Сын: Василий Миронов
Мать ребёнка: Марфа Федотова
Смерть
Неизвестно