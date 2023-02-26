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Марфа Федотова

Место рождения

д.Сохоняты Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1853

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1854 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1853

Отец: не указан

Мать: не указана

д.Сохоняты Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
21.01.1873

Муж: Мирон Фёдоров

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1879

Дочь: Феодосия Миронова

Отец ребёнка: Мирон Фёдоров

Рождение ребёнка
1881

Сын: Иосиф Миронов

Отец ребёнка: Мирон Фёдоров

Рождение ребёнка
1892

Сын: Василий Миронов

Отец ребёнка: Мирон Фёдоров

Смерть
Неизвестно
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