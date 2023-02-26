Марфа Федотова
Место рожденияд.Сохоняты Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1853
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
21.01.1873
Муж: Мирон Фёдоров
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1879
Дочь: Феодосия Миронова
Отец ребёнка: Мирон Фёдоров
Рождение ребёнка
1881
Сын: Иосиф Миронов
Отец ребёнка: Мирон Фёдоров
Рождение ребёнка
1892
Сын: Василий Миронов
Отец ребёнка: Мирон Фёдоров
Смерть
Неизвестно