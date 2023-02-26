Анна Герасимова
Место рожденияд.Бабны Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1730
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1730
Отец: не указан
Мать: не указана
д.Бабны Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
03.11.1874
Муж: Фёдор Алексеев
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Смерть
Неизвестно