Анна Герасимова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анна Герасимова

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Место рождения

д.Бабны Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1730

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1809 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1730

Отец: не указан

Мать: не указана

д.Бабны Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
03.11.1874

Муж: Фёдор Алексеев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Смерть
Неизвестно
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