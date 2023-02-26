Григорий Артемиев
Место рожденияд.Борисенки Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1745
Дата смерти15.03.1806
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1762
Сын: Семён Григорьев
Мать ребёнка: ?
д.Борисенки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1775
Сын: Алексей Григорьев
Мать ребёнка: ?
д.Борисенки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1775
Сын: Лаврентий Григорьев
Мать ребёнка: ?
д.Борисенки Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
15.03.1806
д.Борисенки Поречского уезда Смоленской губ.