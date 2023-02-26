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Григорий Артемиев

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Место рождения

д.Борисенки Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1745

Дата смерти

15.03.1806

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1745

Отец: ?

Мать: ?

д.Борисенки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1762

Сын: Семён Григорьев

Мать ребёнка: ?

д.Борисенки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1775

Сын: Алексей Григорьев

Мать ребёнка: ?

д.Борисенки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1775

Сын: Лаврентий Григорьев

Мать ребёнка: ?

д.Борисенки Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
15.03.1806
д.Борисенки Поречского уезда Смоленской губ.
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