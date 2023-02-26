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Никита Алексеев

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Место рождения

д.Борисенки Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1796

Дата смерти

22.10.1844

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1796

Отец: Алексей Григорьев

Мать: Татьяна Васильева

д.Борисенки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
28.07.1831

Сын: Трофим Никитин

Мать ребёнка: Евдокия Мартинова

д.Борисенки Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Евдокия Мартинова

Смерть
22.10.1844
д.Борисенки Поречского уезда Смоленской губ.
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