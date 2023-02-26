Никита Алексеев
Место рожденияд.Борисенки Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1796
Дата смерти22.10.1844
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1796
Отец: Алексей Григорьев
Мать: Татьяна Васильева
д.Борисенки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
28.07.1831
Сын: Трофим Никитин
Мать ребёнка: Евдокия Мартинова
д.Борисенки Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Евдокия Мартинова
Смерть
22.10.1844
д.Борисенки Поречского уезда Смоленской губ.