Евдокия Мартинова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евдокия Мартинова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1798

Дата смерти

11.07.1848

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1796 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
28.07.1831

Сын: Трофим Никитин

Отец ребёнка: Никита Алексеев

д.Борисенки Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Никита Алексеев

Смерть
11.07.1848
д.Борисенки Поречского уезда Смоленской губ.
Причина смерти: от холеры
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