Евдокия Мартинова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1798
Дата смерти11.07.1848
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
28.07.1831
Сын: Трофим Никитин
Отец ребёнка: Никита Алексеев
д.Борисенки Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Никита Алексеев
Смерть
11.07.1848
д.Борисенки Поречского уезда Смоленской губ.
Причина смерти: от холеры