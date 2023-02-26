Марк (Федосов)
Место рождения
Дата рождения1819
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819
Отец: Фёдор Артемов
Бракосочетание
02.07.1839
Жена: Ксения Алексеева
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
13.03.1843
Дочь: Дария Маркова
Мать ребёнка: Ксения Алексеева
Рождение ребёнка
01.09.1845
Дочь: Марфа Маркова
Мать ребёнка: Ксения Алексеева
Рождение ребёнка
11.10.1847
Дочь: Параскева Маркова
Мать ребёнка: Ксения Алексеева
Рождение ребёнка
07.09.1855
Дочь: Дербанова Анна Маркова
Мать ребёнка: Ксения Алексеева
Рождение ребёнка
16.11.1856
Сын: Михаил Марков
Мать ребёнка: Ксения Алексеева
Смерть
Неизвестно