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Марк (Федосов)

Место рождения

Бобылевщина, Семеновская волость, Поречский уезд

Дата рождения

1819

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819

Отец: Фёдор Артемов

Мать: Татьяна (Богданова) Галактионова

Бобылевщина, Семеновская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
02.07.1839

Жена: Ксения Алексеева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
13.03.1843

Дочь: Дария Маркова

Мать ребёнка: Ксения Алексеева

Рождение ребёнка
01.09.1845

Дочь: Марфа Маркова

Мать ребёнка: Ксения Алексеева

Рождение ребёнка
11.10.1847

Дочь: Параскева Маркова

Мать ребёнка: Ксения Алексеева

Рождение ребёнка
07.09.1855

Дочь: Дербанова Анна Маркова

Мать ребёнка: Ксения Алексеева

Рождение ребёнка
16.11.1856

Сын: Михаил Марков

Мать ребёнка: Ксения Алексеева

Смерть
Неизвестно

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