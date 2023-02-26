Дербанов Семён Афанасиев
Место рожденияд.Бобылево Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения18.07.1886
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.07.1886
Отец: Дербанов Афанасий Лукин
Мать: Дербанова Анна Маркова
Бракосочетание
25.01.1904
Жена: Мария ст.
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
03.10.1907
Мать ребёнка: Мария ст.
Рождение ребёнка
1915
Мать ребёнка: Мария ст.
Смерть
Неизвестно