Дербанов Семён Афанасиев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДербанов Семён Афанасиев

Дербанов Семён Афанасиев

Место рождения

д.Бобылево Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

18.07.1886

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.07.1886

Отец: Дербанов Афанасий Лукин

Мать: Дербанова Анна Маркова

Бракосочетание
25.01.1904

Жена: Мария ст.

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
03.10.1907

Сын: Дербанов Сергей Семёнов

Мать ребёнка: Мария ст.

Рождение ребёнка
1915

Сын: Дербанов Иоанн Семёнов

Мать ребёнка: Мария ст.

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.