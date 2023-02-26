Мария ст.
Место рождения
Дата рождения11.02.1887
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.02.1887
Отец: Стефан Васильев
Мать: Матрона Матвеева
Бракосочетание
25.01.1904
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
03.10.1907
Отец ребёнка: Дербанов Семён Афанасиев
Рождение ребёнка
1915
Отец ребёнка: Дербанов Семён Афанасиев
Смерть
Неизвестно