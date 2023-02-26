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Мария ст.

Место рождения

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

11.02.1887

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.02.1887

Отец: Стефан Васильев

Мать: Матрона Матвеева

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
25.01.1904

Муж: Дербанов Семён Афанасиев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
03.10.1907

Сын: Дербанов Сергей Семёнов

Отец ребёнка: Дербанов Семён Афанасиев

Рождение ребёнка
1915

Сын: Дербанов Иоанн Семёнов

Отец ребёнка: Дербанов Семён Афанасиев

Смерть
Неизвестно

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