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Матрона Матвеева

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Место рождения

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

До 1862

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1861 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1862

Отец: не указан

Мать: не указана

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
06.07.1883

Сын: Антоний Стефанов

Отец ребёнка: Стефан Васильев

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
15.03.1885

Сын: Алексей Стефанов

Отец ребёнка: Стефан Васильев

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
11.02.1887

Дочь: Мария ст.

Отец ребёнка: Стефан Васильев

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
02.02.1890

Дочь: Анна Стефанова

Отец ребёнка: Стефан Васильев

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
11.01.1893

Дочь: Татьяна Стефанова

Отец ребёнка: Стефан Васильев

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
10.10.1895

Дочь: Пелагея Стефанова

Отец ребёнка: Стефан Васильев

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
25.10.1896

Дочь: Параскева Стефанова

Отец ребёнка: Стефан Васильев

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
10.04.1900

Дочь: Мария Стефанова

Отец ребёнка: Стефан Васильев

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
15.10.1902

Сын: Андрей Стефанов

Отец ребёнка: Стефан Васильев

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Стефан Васильев

Смерть
Неизвестно
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