Матрона Матвеева
Место рождения
Дата рожденияДо 1862
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1862
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
06.07.1883
Сын: Антоний Стефанов
Отец ребёнка: Стефан Васильев
Рождение ребёнка
15.03.1885
Сын: Алексей Стефанов
Отец ребёнка: Стефан Васильев
Рождение ребёнка
11.02.1887
Дочь: Мария ст.
Отец ребёнка: Стефан Васильев
Рождение ребёнка
02.02.1890
Дочь: Анна Стефанова
Отец ребёнка: Стефан Васильев
Рождение ребёнка
11.01.1893
Дочь: Татьяна Стефанова
Отец ребёнка: Стефан Васильев
Рождение ребёнка
10.10.1895
Дочь: Пелагея Стефанова
Отец ребёнка: Стефан Васильев
Рождение ребёнка
25.10.1896
Дочь: Параскева Стефанова
Отец ребёнка: Стефан Васильев
Рождение ребёнка
10.04.1900
Дочь: Мария Стефанова
Отец ребёнка: Стефан Васильев
Рождение ребёнка
15.10.1902
Сын: Андрей Стефанов
Отец ребёнка: Стефан Васильев
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Стефан Васильев
Смерть
Неизвестно